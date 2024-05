Alluvioni in Brasile - il bilancio della catastrofe | almeno 100 morti e oltre 160mila sfollati Porto Alegre sott’acqua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Rio de Janeiro, 9 maggio 2024 – Sono ore drammatiche per ilche sta affrontando una vera e proprianaturale. Lo stato del Rio Grande do Sul è stato colpito da piogge torrenziali che hanno causato violente inondazioni, provocando100370 feriti e130 dispersi, secondo l'ultimodelle autorità. L'alluvione è “un monito per l'umanità” riguardo ai cambiamenti climatici. Lo ha detto il presidente delLuiz Inácio Lula da Silva a margine di un evento a Brasilia, sottolineando che è necessario “tenere conto del fatto che la Terra è esigente”. People observe a flooded street after heavy rains in Encantado, Rio Grande do Sul, Brazil on May 1, 2024. At least ten people died and 21 are missing due ...