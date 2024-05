Aldo Spinelli e i soldi versati alla Lega | Gli ho fatto un bonifico Per la gip di Genova | Una leva per ottenere dei provvedimenti a favore in porto

Sequestrati 215 mila euro in contanti all'imprenditore Aldo Spinelli , erano in casa insieme a migliaia di dollari e sterline : sarà interrogato sabato

"Non abbiamo spazi e questo fa raddoppiare i costi: bisogna allargare i moli verso il mare come fanno tutti i grandi porti del Nord Europa. Le leggi in Italia in questo senso sono spaventose, abbiamo miliardi fermi che possono fare ripartire il ...

Inchiesta Toti, al presidente 195 mila euro dall'imprenditore dei rifiuti. E spunta un'erogazione anche per la Lega - Inchiesta Toti, al presidente 195 mila euro dall'imprenditore dei rifiuti. E spunta un'erogazione anche per la Lega - Intanto emergono nuovi elementi in una inchiesta, quella della procura di Genova, che risulta particolarmente complessa e per la quale sono indagate almeno una decina di altre persone oltre al ...

Corruzione in Liguria: stamattina interrogatorio di garanzia per Signorini. È l'unico degli indagati che si trova in carcere - Corruzione in Liguria: stamattina interrogatorio di garanzia per Signorini. È l'unico degli indagati che si trova in carcere - Genova - Interrogatorio di garanzia stamani alle 11 per Paolo Emilio Signorini, ad (sospeso) di Iren ed ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, accusato di corruzio ...

Oggi l’interrogatorio di Paolo Emilio Signorini, gli altri nei giorni successivi - Oggi l’interrogatorio di Paolo Emilio Signorini, gli altri nei giorni successivi - L'indagine per presunta corruzione che ha portato agli arresti domiciliari il governatore della Liguria Toti vede oggi alle 11 nel carcere di Marassi l'interrogatorio di garanzia per l’ex presidente d ...