Peppino Impastato e Aldo Moro | due destini incrociati per la libertà e la democrazia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Quarantasei anni fa l’Italia sanguinava: il 9 maggio del 1978 le telecamere puntavano su una Renault 4 rossa in cui giaceva il corpo senza vita del Presidente dellaCristiana; a Cinisi (Palermo), quello che si diceva fosse un giovane terrorista si legava ai binari di una ferrovia con l’intenzione di farsi saltare in aria. Fu la notte in cui morirono due simboli, due uomini:e il caso: l’incrocio di dueAlle 8:45 del 15 marzo 1978 quattro avieri civili spararono sulla scorta di, uccidendo cinque uomini e lasciando il politico illeso a bordo di una Fiat 130. Si trattava di quattro membri delle ...