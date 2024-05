(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce oggi un nuovo strumento utile allaimplementazione: è il manuale operativo del progetto 'Selvatici e buoni', fruttocollaborazione traUNA, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, SIMeVeP, che hanno lavorato insieme nell'occasione per offrire, per la prima volta, unachiara a enti locali, istituzioni e decisori dei territori interessati a generare economia e occupazione. Il manuale Selvatici e buoni, infatti, permetterà a tutti gli attori coinvolti di attingere a unasintetica e competente, portandoli a un corretto utilizzo ...

Dove finiscono i dati del FaceBoarding in aeroporto Tutte le domande e i rischi per la privacy - Dove finiscono i dati del FaceBoarding in aeroporto Tutte le domande e i rischi per la privacy - A Linate è arrivato il Faceboarding che permetterà di imbarcarsi tramite il riconoscimento facciale. Quali sono i rischi L'analisi di Andrea Lisi ...

Agroalimentare, Fondazione Una presenta una guida per la corretta gestione della filiera delle carni selvatiche - Agroalimentare, fondazione Una presenta una guida per la corretta gestione della filiera delle carni selvatiche - Nasce oggi un nuovo strumento utile alla corretta implementazione della filiera delle carni selvatiche: è il manuale operativo del progetto 'Selvatici e buoni', frutto della collaborazione tra ...