Accordo vicino - LeBron asfaltato | svolta in NBA per la big

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il ‘Re’, coi suoi Lakers già fuori dalla lotta per il titolo, incassa con amarezza la notizia proveniente dalla franchigia rivale Tanto si è discusso – e tanto si discuterà, ne siamo certi – del futuro diJames alla luce dell’ennesimo flop dei suoi Los Angeles Lakers, usciti al primo turno dei Playoff per mano dei Denver Nuggets, poi finiti clamorosamente sotto 0-2 (dopo due partite casalinghe alla Ball Arena) contro la sempre più sorprendente Minnesota.James incassa una brutta notizia (LaPresse) – Pallacanestrobiella.itCome ogni estate, il futuro del ‘Re’ è sempre un’incognita. A dispetto di voci che lo vedevano già posare all’ombra della Grande Mela con la maglia dei New York Knicks – un’ipotesi altamente suggestiva, che avrebbe chiuso al meglio la carriera di un fuoriclasse assoluto –non dovrebbe muoversi da ...

Grande cambiamento in casa Los Angeles Lakers : adesso è arrivato anche il sì definitivo di LeBron James. Ecco tutti i dettagli Periodo di grandi cambiamenti in casa Los Angeles Lakers , che stanno valutando varie opzioni per il loro futuro dopo la ...

Lakers fuori dai playoff, LeBron James: «Ultima gara a Los Angeles Non dico nulla» - Lakers fuori dai playoff, lebron James: «Ultima gara a Los Angeles Non dico nulla» - Dopo l'eliminazione dei Lakers dai playoff contro i Denver Nuggets, lebron James non svela il futuro. Le ambizioni per il fine carriera, un nuovo rinnovo ultra milionario e l'incognita del figlio Bron ...

NBA, salta la panchina di Darvin Ham Il suo ritorno ai Lakers è "molto improbabile" - NBA, salta la panchina di Darvin Ham Il suo ritorno ai Lakers è "molto improbabile" - Dopo due anni alla guida dei Los Angeles Lakers, l’esperienza di Darvin Ham sulla panchina gialloviola dovrebbe essere giunta alla conclusione. La dirigenza valuterà quanto successo quest’anno, ma sec ...

NBA, LeBron James criptico sul futuro: "Ultima partita coi Lakers Non rispondo" - NBA, lebron James criptico sul futuro: "Ultima partita coi Lakers Non rispondo" - Dopo l’eliminazione subita per mano dei Denver Nuggets in gara-5, lebron James in conferenza stampa ha dato una risposta criptica alla domanda se si fosse trattata della sua ultima partita in giallovi ...