Ferragni-Balocco - accolto ricorso delle associazioni | per giudice ci fu l' inganno

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Codacons torna sul caso. L'associazione per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ha diffuso una nota sulla "clamorosa sentenza". La campagna di comunicazione per il pandoro 'Pink Christmas', griffato dall'influencer Chiara, ha ingannato i consumatori. E' la conclusione alla quale è giunta ladella prima sezione del Tribunale civile di Torino, Gabriella Ratti, che hailpresentato dalledi consumatori Codacons, Adusbef e Utenti dei servizi radiotelevisivi. Nel comunicato il Codacons definisce la sentenza "importantissima", spiegando "che ora da un lato apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i consumatori che avevano acquistato il pandoro in questione, dall’altro aggrava la ...