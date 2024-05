Accessori | le tendenze dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 9 maggio 2024) Torniamo a parlare di moda dopo aver visto come il digitale ha cambiato notevolmente il settore del fashion. Oggi trovare ispirazione su come vestirsi è sempre più facile grazie ai social, agli influencer, le riviste e alla televisione. Per non parlare del fatto che ci sono tantissime tipologie di negozi adatte a tutte le tasche che permettono a chiunque di poter seguire le ultimein fatto di moda. In questo articolo ci soffermeremo in particolare sugliche saranno più in voga per l’estate. Scopriamo insieme quali saranno gli oggetti che non potranno mancare nei vostri guardaroba. Scarpe, borse,: come essere perfette questa estate Tra i modelli di borsa che non dovete proprio farvi sfuggire troviamo le clutch: gli stilisti ce le propongono i vari colori e tessuti sia nella ...