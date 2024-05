A1 Stazione Frosinone chiusa dalle 22 alle 5

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura delladi. La suddetta, saràin uscita per chi proviene da Napoli,22 di questa sera, giovedì 9,5 di venerdì 10 maggio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di uscire alladi Ceprano, al km 643+300. (Com/Red/Dire)