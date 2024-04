Frosinone-Salernitana - Colantuono | Gara preparata bene Mi aspetto prestazione all’altezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Domani miuna partita sulla falsariga di quella giocata con la Fiorentina per ottanta minuti, dove eravamo stati moltoin campo e abbiamo dimostrato anche di essere discretamente compatti. Ci aspetterà unache abbiamo preparatoe che spero affronteremo mettendo in campo quello su cui abbiamo lavorato in questa settimana. Mida tutti una”. Stefanoparla così alla vigilia che vedrà la suaimpegnata a. Sugli avversari: “Ildoveva fare questo tipo di campionato e credo lo stia facendo, è una buona squadra che a tratti ha espresso anche un bel calcio. Di Francesco è un allenatore che stimo e conosco molto ...