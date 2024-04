Successo per la 2ª edizione della Pellezzano Urban Trail

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nonostante l’insolito freddo che ha accompagnato questa bella domenica di aprile, tanti sono stati i partecipanti che hanno animato una gara podistica, che ha avuto come obiettivo, non solo il sano agonismo, ma anche la possibilità di andare alla scoperta del territorio diattraversando i borghi di un percorso ricco di storia e tradizioni. L’iniziativa, promossa dall’ assessorato allo sport retto dal vice sindaco Michele Murino, dalla Pro Loco dipresieduta da Luigi Carrella, dalla Vis Nova presieduta da Anna Pergola e dalla Promo Sportpresieduta da Giovanni Ferrigno, che ringrazio per l’organizzazione. Allo stesso modo ringrazio il Vicesindaco Michele Murino, delegato allo Sport, che segue sempre da vicino iniziative di coinvolgimento sociale. Alla “...

Presenti migliaia di studenti, famiglie, sportivi e attivisti per l’ambiente Attesa domani la Maratona Televisiva #OnePeopleOnePlanet e il Concerto per la Terra dalla Nuvola di Fuksas a Roma Grande ...

Cosa serve all’Inter per vincere lo Scudetto oggi nel derby contro il Milan - Se l'Inter pareggerà con il Milan manterrà quattordici punti di vantaggio sul Milan e avrà la certezza di vincere lo scudetto nel prossimo turno, ma deve battere a San Siro il Torino. Dovesse fare un ...fanpage

Wec: alla 6 ore di Imola Toyota torna al Successo - Il team Toyota Gazoo Racing torna al Successo alla 6 ore di Imola con la GR010 Hybrid numero 7 di Kobayashi, Conway e de Vries, che vince la gara e trionfa tra le hypercar. (ANSA) ...ansa

Colpito al petto il cantante Kendji Girac: è in pericolo di vita l’ex vincitore di The Voice Francia - Il cantante francese Kendji Girac è stato colpito al petto da un proiettile, questa notte: l'ex vincitore di The Voice Francia è in pericolo di vita ...fanpage