A che ora Nardi-Altmaier oggi e dove vederlo in tv | programma ATP Roma 2024 - streaming

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo le qualificazioni e la prima giornata, proseguono i primi turni con la seconda giornata degli Internazionali d’Italia. In campo diversi azzurri e in campo maschile tra gli altri ci sarà Lucache affronterà Danielche rientra in campo dopo l’infortunio a Bucarest nel match contro Seyboth Wild: vedremo quali saranno le condizioni fisiche del marchigiano, che aha già giocato nelle ultime due edizioni, perdendo al primo turno contro Cameron Norrie e David Goffin. Chissà che proprio quest’anno non si possa sbloccare al Foro Italico contro Daniel, giocatore tanto bello su questa superficie quanto discontinuo: alterna prove come quella contro Sinner dell’anno scorso al Roland Garros ad altre prestazioni decisamente meno smaglianti. Di seguito il calendario completo, ...

Il portiere della popolare squadra di Teheran "Esteghlal Fc", Hossein Hosseini, è stato convocato in tribunale dopo essere stato denunciato per comportamento scorretto: durante la partita di venerdì, una tifosa lo ha abbracciato brevemente. Lui ha ...

L’Ambasciata in italiana in Senegal di cui l’Ambasciatore Caterina Bertolini ha celebrato la Giornata del Made in Italy con diverse iniziative. Tra gli eventi ha invitato due professori del Dipartimento di Architettura (DiDA) dell’Università di ...

Serie A2, che scintille fra Cantù e Cividale. Campo squalificato ai lombardi, Lamb out 2 turni - Serie A2, che scintille fra Cantù e Cividale. campo squalificato ai lombardi, Lamb out 2 turni - Dopo la vittoria con Cividale per 84-67 di martedì è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che ha squalificato il PalaDesio per una giornata per: "Per invasione del campo di gioco a fine gara da ...

Report da Castel Volturno: le ultime su Kvara, Raspadori e Zielinski - Report da Castel Volturno: le ultime su Kvara, Raspadori e Zielinski - Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A.

ATP Roma, abbuffata di azzurri al Foro Italico: nove italiani in campo. Debutta Nadal - ATP Roma, abbuffata di azzurri al Foro Italico: nove italiani in campo. Debutta Nadal - Sarà una giornata piena di emozioni e di palpitazioni al Foro Italico di Roma. Tantissimi italiani in campo nella seconda giornata del tabellone ...