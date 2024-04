Iran - portiere abbracciato in campo da una tifosa | convocato in tribunal - sospeso per una giornata e multato VIDEO

(Di martedì 23 aprile 2024) Ildella popolare squadra di Teheran "Esteghlal Fc", Hossein Hosseini, è statoine dopo essere stato denunciato per comportamento scorretto: durante la partita di venerdì, unalo habrevemente. Lui ha poi cercato di proteggere la donna e calmare le forze dell’ordine, che sono intervenute per allontanarli e arrestare la donna. La giovane, soprannominata...

