Bassissimo grado di ostentazione | altissimo di stile Gli abiti da sposa alla moda più ricercati del 2024 e i brand di nicchia da conoscere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il matrimonio può trasformarsi in un incubo per chi non ama seguire pedissequamente le tradizioni. Dcerimonia al rito, passando per il look: c’è chi è sempre in cerca di qualche proposta particolare e diversa dalle solite, in fatto dicome dida. La buona notizia è che nelfioccano nuove collezioni Bridal e vestiti appositamente studiati per le più esigenti, ovvero leiole pronte a convolare a nozze. ...