Genoa-Cagliari 3-0 - il Grifone stende gli isolani che non si allontanano dalla zona retrocessione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) È il rossoblùno a festeggiare questa sera nel posticipo della 34a giornata della Serie A 2023-2024.batte3-0 in una partita che sostanzialmente non ha avuto storia. 3 punti che portano la formazione di mister Alberto Gilardino in 12a posizione a quota 42, mentre glirimangono in 14a posizione con 32 e +3 sulla. I padroni di casa sono scesi in campo con il consueto 3-5-2 con Martinez tra i pali, discesa composta da Vogliacco, de Winter e Vasquez quindi centrocampo a cinque con Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby e Martin, mentre in avanti confermatissima la coppia composta da Gudmundsson e Retegui. Ilha risposto con il 3-4-1-2 con Scuffet in porta, quindi Hatzidiakos, Wieteska e Obert in difesa, linea di ...