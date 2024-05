X Factor sul Nove con Amadeus? Con lui Achille Lauro e Lazza

X FACTOR si prepara a traslocare su NOVE nella stagione 2025/2026. Quella che andrà in onda nella prossima stagione sarà così l’ ULTIMA EDIZIONE firmata Sky. Il talent è sbarcato in Italia nel 2008 su Rai2 e nel 2011 è PASSA to a Sky. Ora è arrivata ...

Amadeus condurrà X Factor sul Nove? É questa l'indiscrezione bomba che circola in queste ora in rete. Da Sky e Freemantle, contattati da Leggo, per ora un sonoro: «No...

Aperte le iscrizioni per la 36^ edizione del festival "Nota d’Oro" - Aperte le iscrizioni per la 36^ edizione del festival "Nota d’Oro" - Si aprono ufficialmente le iscrizioni alla 36^ edizione della Nota d'Oro – Festival Canoro per Nuovi Talenti. Le iscrizioni si effettuano on line gratuitamente sul sito www.notadoro.net dove sono pres ...

Amadeus condurrà X Factor su Nove, con lui Lazza e Achille Lauro giudici - Amadeus condurrà X factor su Nove, con lui Lazza e Achille Lauro giudici - Una rivoluzione televisiva si profila all'orizzonte con l'arrivo di Amadeus alla guida di una nuova edizione di X factor, che potrebbe debuttare sul canale Nove. In campo, grandi nomi come Lazza e Ach ...

A Dogliani il Festival della Tv dal 24 al 26 maggio. Superospiti e cinquanta eventi sui Media nell'era della velocità - A Dogliani il Festival della Tv dal 24 al 26 maggio. Superospiti e cinquanta eventi sui Media nell'era della velocità - Sul palco i direttori dei principali giornali e testate tv, ma anche Vinicio Capossela e i Santi Francesi, Aldo Cazzullo e Francesca Fagnani, spaziando dai social alla carta stampata che resiste ...