Scacchi | debutta il VAR | i match verranno registrati con una telecamera sopra la scacchiera

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il VAR sbarca anche nel mondo degli. A renderlo noto è stata la federazione internazionale (FIDE), che ha spiegato come il sistema avrà l’obiettivo di risolvere le controversie in merito alle mosse fatte. Lo strumento, fornito da idChess e già sperimentato durante un torneo in Serbia, sarà a disposizione dell’arbitro, il quale tramite uno schermo potrà scoprire le mosse fatte e il loro ordine, prendendo dunque una decisione definitiva. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, e attraverso unaposizionata in altolaera, si potranno esaminare gli episodi critici mettendo in pausa il video e sospendere temporaneamente il confronto, proprio come accade nel basket e nel volley. “Sono contento di vedere il VAR per la prima volta in uso. Questa tecnologia offre agli ...