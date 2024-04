DMO Borghi Etruschi | le visite gratuite in programma nel weekend

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 aprile 2024) La DMO, un’associazione mista pubblico privata, vincitrice di un bando per lo sviluppo delle destinazioni turistiche nel Lazio, ha organizzato una serie di eventi ed attività che sono sparse sul territorio del litorale e della Tuscia, l’Etruria Meridionale, per la quaoe sta lavorando attualmente su circa 25 comuni grazie alla collaborazione di una rete di soci e sostenitori privati che oggi possiamo attestare a circa 200. “Le attività sono partite già nell’autunno scorso, ma abbiamo messo a punto solo a febbraio, per presentarla al pubblico da metà marzo, una nuova tecnica turistica, innovazione del nostro progetto, l’accoglienza con il gestore territoriale. Questi è l’addetto alla destinazione, l’assistente, che insieme alla guida turistica, lavora per rendere la vostra esperienza gradevole e secondo le aspettative di curiosi, turisti, ...