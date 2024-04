Volley | Julio Velasco detta i tempi | “Italia con le big a Macao Idea della settimana di riposo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024)ha diramato le prime convocazioni da CTNazionalena difemminile. Il tecnico ha indetto un collegiale, che si svolgerà al Centro Pavesi di Milano dall’8 al 12 aprile e a cui prenderanno parte sedici atlete, tra cui non figurano le big del movimento tricolore, poiché impegnate nelle semifinali scudetto. Il Gurupallavolo internazionale, capace di vincere due Mondiali con l’maschile, ha fatto un puntosituazione attraverso i canali federali: “Iniziamo l’attività con le atlete che non sono arrivate ai playoff e con quelle eliminate ai quarti di finale. La prossima convocazione vedrà aggiungersi le giocatrici uscite in semifinale e, sempre in base all’andamento dei playoff, ci saranno un terzo e un ...