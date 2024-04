Uomini e Donne - Pierpaolo Siano sbotta contro Ida Platano | Qualunque cosa facci - per te non va mai bene VIDEO

(Di lunedì 22 aprile 2024) Oggi nella nuova puntata di, in onda su Canale5,ha dato uno scossone al trono di Ida, rinandole di non apprezzare nulla di ciò che fa per lei. Eccoè successo!

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 22 Aprile di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure da PC e smartphone? Nessun problema, in questo ...

Uomini e Donne, Ida e Marcello al limite: cosa non va - Nel corso della puntata in onda il 22 aprile 2024, sia Messina che la tronista sono protagonisti di nuovo di momenti di forte tensione ...gossipetv

Farmindustria: 625 farmaci per la salute delle Donne in sviluppo nel mondo - 22 APR - “Sono 625 i farmaci per la salute delle Donne in sviluppo nel mondo. Di questi, molti – e in fase avanzata – sono per il trattamento dei tumori e dei disturbi neurologici. E ancora, solo per ...quotidianosanita

Ludovica Valli, lo sfogo: «I miei figli sono stati di male e io insieme a loro, un dolore atroce» - Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e influencer molto attiva sui social anche per il suo lavoro, ha spiegato ai suoi follower di Instagram di essere alle prese con ...leggo