Varese - ferisce la ex e uccide il padre di lei | camminata contro la violenza di genere

(Di martedì 7 maggio 2024) E’ un appello a partecipare a unalungo corso Matteotti sabato mattina a, un momento di condivisione in segno di solidarietà e ferma condanna allaesplosa ieri in via Menotti, con il ferimento da parte dell’ex marito, di Lavinia Limido e l’omicidio del, Fabio Limido, intervenuto per difenderla. Oggi esponenti di diverse associazioni hanno diffuso questo comunicato sull’iniziativa che intendono promuovere sabato mattina. Di seguito la nota integrale. “Di fronte all’ennesima tragedia consumata a danno di una donna, che si trova in gravi condizioni in ospedale, e di suoche è stato ucciso nel tentativo estremo di salvarla e proteggerla dalladel suo ex marito, non possiamo tacere e vogliamo insieme esprimere il nostro cordoglio più sincero ...