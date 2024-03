Halo | il primo episodio della stagione 2 è gratis su YouTube!

(Di giovedì 21 marzo 2024) Paramount+, con una mossa che farà felici i fans, ha deciso di rendere disponibile gratuitamente suilsecondaserie tv, doppiato in italiano. Intitolato Sanctuary è andato in onda in prima mondiale giovedì 8 febbraio e segna un netto cambio di rotta ed una maggior voglia di credere nel progetto da parteproduzione. Questo, con 1,2 miliardi di minuti di visione, ha segnato per la piattaforma un ottimo risultato.si ispira all’omonima ventennale serie di videogiochi per Xbox che è stata in grado di creare uno specifico universo narrativo. Ci troviamo nel 26° secolo nel bel mezzo di uno spietato conflitto tra l’umanità e una ...

Il primo paziente con l'impianto Neuralink gioca a scacchi con il pensiero | VIDEO - Neuralink ha mostrato il primo paziente a cui è stato impiantato il suo dispositivo. Noland Arbaugh, 29 anni, è riuscito a muovere un cursore sul display di un PC e giocare a scacchi usando il pensier ...hwupgrade

Questo recentissimo monitor LG UltraGear 27" QHD OLED da 240 Hz costa 300 euro in meno rispetto al suo prezzo standard - 20 MAR Il co-creatore di Halo furioso con Electronic Arts: 'non ho nulla di positivo da dire su EA' 20 MAR Ubisoft in prima fila per dare vita agli NPC dei videogiochi grazie a NVIDIA ACE: lavora su ...hwupgrade

Il futuro di Halo è già in lavorazione presso 343 Industries - La ben nota 343 Industries ha confermato come stiano cercando professionisti in vista della creazione di nuovi progetti relativi al franchise di Halo ...gamesource