Venezia 2024 | scelto il presidente della giuria della 81esima edizione ed è una star internazionale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LaIsabelle Huppert sarà ladiMostrad’Arte Cinematografica, giunta alla sua. La celebre attrice francese è legata al Lido, con due Coppe Volpi ottenute per Un affare di donne (1988) e Il buio nella mente (1995), entrambi per la regia di Claude Chabrol. L’interprete ha all’attivo otto film con Chabrol e un legame con il Festival di Cannes, dove si è distinta come miglior attrice nel 1978. Nel 2001 ha ricevuto il secondo premio come miglior attrice a Cannes per il suo ritratto di una docente di musica sado-masochista nel film La pianista di Michael Haneke. Nel 2005 ha ottenuto un Leone d’oro per la sua interpretazione in Gabrielle, dramma in costume di Patrice ...