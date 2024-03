“Giornata Internazionale della donna” | Il presidente Roberto Severini all’evento “Storie di Donne”

Le iniziative promosse dall’Università per la Giornata internazionale dei diritti della Donna. Arezzo, 8 marzo 2024 – Sono due le iniziative organizzate al campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena per la Giornata internazionale dei ... (lanazione)

Giornata Internazionale della Donna - a Valdichiana Village : "La Violenza è una Gabbia". Arezzo, 8 marzo 2024 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna , Valdichiana Village si impegna a promuovere la consapevolezza e il cambiamento ... (lanazione)

Giornata internazionale dei diritti delle donne presso il carcere di Secondigliano. Tempo di lettura: 2 minuti“L’amore è un possesso senza proprietà, sei mia, non di me, ma di te!”, così ha esordito in mattinata, nel carcere di ... (anteprima24)