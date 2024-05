Sciopero dei giornalisti Rai - Ranucci | Negli ultimi mesi c’è un clima di intimidazione politica e un’ossessione maggiore di controllo

Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Non c’è pace in casa Rai e l’addio di Amadeus, che pure ha sollevato un gran polverone, sembra solo la punta dell’iceberg di una situazione molto più instabile. Alla Rai oggi si è vissuto un altro giorno di passione, ...

Milano, 6 maggio 2024 – Non smette di far discutere il rapper milanese Ghali. Dopo le polemiche per il brano “Casa mia” portato a Sanremo 2024, l’artista di Baggio ha anticipato su instagram il video del suo nuovo brano ‘Paprika’, in cui ...