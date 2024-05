(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Baker? Un amico fragile.avrei sicuramente chiesto per lui l’assoluzione in quel processo per. Non per i grandi meriti musicali, ma perché era una vittima di se stesso, considerando anche le diverse normative dell’epoca, la sua condotta processuale e il fatto che neppure si rendeva conto di infrangere la legge, peraltro con sostanze stupefacenti di stretto uso personale...". Così il procuratore capo di, Domenico Manzione, stavolta nella duplice veste di magistrato e di autore di un suggestivo volume sul genio della tromba: “Il mio amico- Storia un po’ vera un po’ no del processo aBaker“ (Maria Pacini Fazzi Editore 2022). Sarà proprio il dottor Manzione uno dei protagonisti della tavola rotonda di lunedì 13 maggio al ...

Ultimo giorno di apertura, oggi , per “Lucca città di carta“ , festival all’insegna della cultura e della creatività. Il Real Collegio ospita la terza edizione fatta da oltre 80 stand, 70 eventi, laboratori, mostre e workshop, per un’esperienza ...

Lucca chiede scusa a Chet: "L’arresto per droga. Oggi non ci sarebbe stato" - lucca chiede scusa a Chet: "L’arresto per droga. oggi non ci sarebbe stato" - La città si prepara alla giornata-evento di lunedì per celebrare il grande jazzista. Il procuratore Manzione ricorda il processo in un libro: "Era un amico fragile".

Giovane incinta dorme in strada. "Cerco disperatamente una casa" - Giovane incinta dorme in strada. "Cerco disperatamente una casa" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Giro d'Italia, tutto pronto: strade chiuse, divieti e percorsi alternativi - Giro d'Italia, tutto pronto: strade chiuse, divieti e percorsi alternativi - Mercoledì 8 maggio con blocco traffico in città: orari, variazioni alla viabilità e ai bus: tutte le informazioni ...