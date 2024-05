Una vulcanica Levante infiamma il Teatro Augusteo di Napoli – Photogallery

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Continua il tour diche ieri sera ha avuto come palcoscenico quello deldidove la cantautrice di Palagonia si è esibita con Opera Futura Live, nel quale sta proponendo in giro per la Penisola i brani dell’ultimo album Opera Futura pubblicato nel 2023 Partito il 13 marzo 2024 dalGoldoni di Livorno “OPERA FUTURA LIVE NEI TEATRI” arriva a seguito del concerto nell’Arena di Verona dello scorso settembre a coronamento dei primi dieci anni di carriera insieme ad ospiti ed amici come Alberto Bianco (al fianco diper i suoi primi due album e sul palco dell’Arena per “Nuvola”) e amiche come Angelica, Ginevra, Emma Nolde, Erica Mou e Veronica Lucchesi (la Rappresentante di Lista) che hanno raggiuntosulle note di “Gesù ...