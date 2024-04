Firenze - Levante in concerto al Teatro Verdi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 - Finalmente. Dopo il forfait dello scorso marzo - per la scomparsa di un membro dello staff tecnico – sbarca sabato 27 aprile alil tour “Live Nei Teatri” prodotto e distribuito da Vivo Concerti che sta portando la cantautrice, autrice e scrittrice nei maggiori teatri italiani.salirà sul palco accompagnata dalla sua band di sempre (Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso, Eugenio Odasso alla chitarra, Lorenza Giusiano e Elisa Semprini ai cori) offrendo al suo pubblico uno spettacolo inedito che sceglie di sviluppare alcune suggestioni visive e musicali dell’Arena in un abito rinnovato che, come solo inpuò accadere, offre un contatto più stretto, ...