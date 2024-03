Giovanni Floris studia per diventare allenatore di calcio | “Il mio sogno | quando smetterò di fare il conduttore vorrei guidare una squadra di dilettanti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È abituato da anni a gestire gli scontri verbali dei suoi ospiti, i tempi televisivi, a intervistare esponenti di punta della politica. Stiamo parlando dia La7 con “DiMartedì” e prima alla guida di “Ballarò” su Rai3, che tra una diretta e l’altra si è iscritto al corso dell’Associazione Italiana Allenatoridel Lazio. “Dico solo che è vero. È il mio, ma non aggiungo altro”, conferma al Corriere della Sera che pubblica anche una foto che testimonia la presenza al banco, come a scuola, mentre prende appunti su un quaderno.perdi, unche non aveva nascosto: “l’mi ...