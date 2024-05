Ornella Vanoni assente all’evento Una Nessuna Centomila | “Sarei potuta morire Non potevo camminare”

(Di lunedì 6 maggio 2024)non ha partecipato all'evento Una, organizzato per raccogliere fondi destinati ai centri che aiutano le donne vittime di violenza. La cantante ha spiegato via social i motivi della sua assenza.

perché al concerto Una nessuna centomila mancavano Ornella Vanoni e Loredana Bertè? Finalmente la verità ! Le due cantanti sarebbero dovuto essere sul palco dell’ Arena di Verona per l’evento di raccolta fondi a favore delle donne, ma purtroppo non ...

Una nessuna centomila in Arena: perché al concerto mancavano Ornella Vanoni e Loredana Bertè Ecco la verità - Una nessuna centomila in Arena: perché al concerto mancavano Ornella vanoni e Loredana Bertè Ecco la verità - Perché Ornella vanoni e Loredana Bertè non erano presenti sul palco di Una nessuna centomila Finalmente la verità ...

Educare i giovani all'affettività. Ora scatta il progetto nelle scuole - Educare i giovani all'affettività. Ora scatta il progetto nelle scuole - 'Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha segnato un prima e un dopo'. Ne è convinta Giulia Minoli, presidente di ’Una nessuna Centomila’, Fondazione per la prevenzione e il contrasto della violenza su ...

Una Nessuna Centomila , la «chiamata alle arti» di Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne - Una nessuna Centomila , la «chiamata alle arti» di Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne - All'Arena di Verona, è andato in scena per due date consecutive il live con artisti, per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Mannoia: «Vogliamo convincere le donne che dalla violenza s ...