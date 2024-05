Non è un paese per donne | una lavoratrice su cinque è vittima del part-time involontario

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il rapporto di Forum Disuguaglianze e Diversità fa il punto sul, cioè non voluto dal lavoratore. Un fenomeno cresciuto solo in Italia, al contrario degli altri paesi europei. E che penalizza soprattutto le: il 16,5% sul totale dellelavora poco perché non ha altra scelta.

Pensioni e lavoratori part time, aumentano i rischi reali di non averla mai o di importo molto basso - Pensioni e lavoratori part time, aumentano i rischi reali di non averla mai o di importo molto basso - Quali sono i rischi che corrono i lavoratori part time ai fini del calcolo della pensione finale: i chiarimenti e le spiegazioni Aumentano davvero i rischi per i lavoratori in part time verticale, ...

