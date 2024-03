Il Comune di Pisa mette a disposizione una casa ai padri separati

(Di giovedì 7 marzo 2024) Al via il progetto “Abitare solidale” che mira are adi 4che si trovano in condizione di disagio abitativo un appartamento di proprietà comunale nel quale poter coabitare e ospitare i propri figli. Il progetto, avviato alcune settimane fa con una delibera di Giunta, è gestito dalla Società della Salute Zonana per conto deldi. «Un progetto ambizioso – afferma Giovanna Bonanno, assessore alle politiche socio sanitarie deldi– che mira a garantire una risposta concreta ad un bisogno fino ad ora non affrontato dal sistema dei Servizi. "Abitare solidale" vuole aiutare queiche, post separazione, si trovano in condizioni di ...

Pisa – Per la prima volta da questo anno accademico, tutte le studentesse e gli studenti dell’ Università di Pisa anche se non allievi e allieve di Sant’Anna e ... (webmagazine24)

Sociale: al via il progetto “Abitare solidale” per accogliere i padri separati: Pisa, 7 marzo 2024 – Al via il progetto “Abitare solidale” che mira a mettere a disposizione di 4 padri separati, residenti nel Comune di Pisa e che si trovano in condizione di disagio abitativo, un a ...lanazione

Il Messaggero - Stadio, il Comune chiama: la Ternana risponde: "Stadio, il Comune chiama: la Ternana risponde", titola Il Messaggero. La partita è iniziata, ora in maniera ufficiale..tuttob

Pisa, incendio in un appartamento: due donne morte tra le fiamme. «Stavano dormendo nella camera da letto»: Pisa - Due donne sono morte nell'incendio di un appartamento in provincia di Pisa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 04.40 di questa notte in ...corriereadriatico