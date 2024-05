Sanità Lazio – Liste di attesa troppo lunghe nel pubblico | chi va dal privato ha diritto ad un rimborso Ecco cosa fare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Un recente studio ha rivelato che più della metà dei cittadini indi cure mediche si confronta con tempi diinsostenibili. Di fronte a questo scenario, la Fials di Roma offre una soluzione basata sul Decreto Legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 per facilitare ildelle spese mediche affrontate privatamente. Dettaglio della Situazione “La legge vieta l’impossibilità di prenotazione e stabilisce ilalper le prestazioni sanitarie private quando il servizioè inaccessibile”, afferma la nota della Fials, sottolineando l’importanza di conoscere e utilizzare le disposizioni legislative per la tutela dei pazienti. Istruzioni per ilSecondo il Decreto Legislativo citato, se un ...