Bundesliga - pronostici trentesima giornata | partite sabato ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 aprile 2024), il Bayer Leverkusen ha vinto aritmeticamente lo Schale ma dal quarto posto in giù è ancora tutto da decidere: notizie e. In attesa di scoprire se laqualificherà quattro o cinque squadre alla prossima Champions League – dipenderà tutto dal ranking Uefa a fine stagione – diventa ogni settimana più serrato il duello tra Lipsia e Borussia Dortmund, che si stanno contendendo la quarta piazza. Dani Olmo e Simakan del Lipsia – IlVeggente.it (Ansa)I Roten Bullen di Marco Rose hanno gli stessi punti dei gialloneri, 56, e da quando sono usciti dalla Champions League per mezzo del Real Madrid non si sono praticamente più fermati. Nelle ultime 5 giornate hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, dimostrando di essere arrivati nel momento clou della stagione in gran forma. Sette giorni fa hanno rifilato tre ...