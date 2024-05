(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Indicizzare fondoe modificare la leva tariffaria per migliorare la qualità del servizio" "In Fiera Milano si è fatto un elenco dei produttori di autobus ed è emerso che quasi tutti non sono italiani. Se non cambiano alcuni elementi delle regole del gioco, nei prossimi dieci anni, ildi

Per l’8 marzo , Giornata internazionale della donna, è stato indetto lo Sciopero generale . La mobilitazione è stata proclamata da gran parte delle sigle sindacali italiane: aderiranno la Flc Cgil, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp ...

Trasporti pubblici, Gibelli (Asstra): "Patrimonio imprese territoriali e locali a rischio" - trasporti pubblici, Gibelli (Asstra): "Patrimonio imprese territoriali e locali a rischio" - Lo ha dichiarato Andrea Gibelli, presidente di Asstra, durante il panel ‘Il trasporto pubblico: un driver e una sfida per la crescita’ nel contesto della conferenza di apertura di Transpotec Logitec e ...

A Taggia in partenza nuovo servizio di trasporto gratuito per studenti e persone fragili della valle Argentina - A Taggia in partenza nuovo servizio di trasporto gratuito per studenti e persone fragili della valle Argentina - Prenderà il via nei prossimi giorni il nuovo servizio di trasporto, organizzato dal Comune di Taggia ... che non sono in grado di usufruire autonomamente dei tradizionali mezzi pubblici, così che ...

Mobilità, Abruzzo tra i 7 territori scelti per progetto MaaSItaly - Mobilità, Abruzzo tra i 7 territori scelti per progetto MaaSItaly - L’Aquila, 8 mag. (askanews) – E’ stato presentato il progetto MaaS4Italy al quale, in rappresentanza della Regione Abruzzo, ha preso parte l’assessore ai trasporti, Umberto D’Annuntiis. “La Regione Ab ...