Sciopero generale 8 marzo | ecco chi si ferma | da scuola e sanità a trasporti e uffici pubblici

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per l’8, Giornata internazionale della donna, è stato indetto lo. La mobilitazione è stata proclamata da gran parte delle sigle sindacali italiane: aderiranno la Flc Cgil, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub, Ui, Usi 1912 e Uiltec Uil.l’elenco di chi incrocia le braccia e con quali orari.e università – L’agitazione sindacale coinvolge tutti i gradi dell’istruzione, dall’asilo nido all’università. La Flc Cgil ha proclamato un’intera giornata di astensione dal lavoro per il personale dellastatale e non, dell’università, della ricerca, dell’Afam e della formazione professionale. “I diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, ...

Con lo sciopero generale di domani si prospetta più un venerdì nero che una giornata di festa che celebra la donna : non solo nella capitale, e non solo alla ... (secoloditalia)

Stellantis prolunga la CIG a Mirafiori ma investe 6 miliardi in Brasile: Mentre Stellantis prolunga la CIG a Mirafiori, nel contempo investe 6 miliardi in Brasile. E i sindacati del settore annunciano uno Sciopero generale dell'automotive a Torino Stellantis a parole ...sicurauto

Dalle ore 00.00 alle ore 21.00 Treni: l'8 marzo possibili cancellazioni o variazioni per uno Sciopero nazionale: Possibili disagi per chi viaggia in treno, per le famiglie con i bambini in eta' scolare, per alcune strutture sanitarie dove potrebbero esserci disservizi. Domani 8 marzo - festa della donna- gli ...informazione

Sciopero generale dell'8 Marzo in Italia: chi si ferma per la Giornata della Donna: L'8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l'Italia sarà teatro di uno Sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, dalla scuola alla sanità, passando per il mondo del lavoro ...alfemminile