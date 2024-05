Tragedia | Giovane Padre Trovato Morto - Lascia due Figli

Simona Ventura , ospite a Belve, si è aperta su diversi aspetti della sua vita, dalle voci che a lungo hanno sostenuto che facesse uso di droga (costringendola, come lei stessa ha spiegato, a fare per molto tempo il test del capello), fino al ...

Simona Ventura ospite di Belve nella puntata di martedì 16 aprile. Le anticipazioni rivelano le prime dichiarazioni sulla scelta di abortire da giovanissima: "Non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato. ...