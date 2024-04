Belve anticipazioni | Simona Ventura | “Da giovane ho abortito e il padre non lo ha mai saputo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 aprile 2024)ospite dinella puntata di martedì 16 aprile. Lerivelano le prime dichiarazioni sulla scelta di abortire da giovanissima: "Non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato. Ilnon lo ha mai saputo". E sul presunto uso di droghe: "La voce era girata da persone che volevano farla girare, poi ho capito perché".