Tpl - Agens Anav e Asstra | Urgente revisione dei finanziamenti al settore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In occasione di un convegno organizzato a Milano a Nme, la fiera internazionale dedicata al trasporto pubblico "Il quadro finanziario del trasporto pubblico nazionale è preoccupante. C’è uno sbilancio di 1,7 miliardi, dovuto anche all’inflazione, che non solo mette in allarme l’interoma rischia di non far centrare l’obiettivo indicato dal Pniec, il Piano