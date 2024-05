Toti - la Liguria e quella pesca a strascico della procura che trasforma frasi in corruzione

"Prima di esprimere una valutazione attendo di vedere le carte, leggere bene e capire. Certo è che questa vicenda ci è capitata tra capo e collo, una cosa del genere non ce la saremmo mai aspettata". E' il commento a caldo ad Affaritaliani.it di ...

Il presidente della Liguria Giovanni Toti, accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta in cui ci sono 25 gli indagati e 10 destinatari ...