Giovanni Toti intercettato dal giornalista | Siamo tranquillissimi

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è nato a Viareggio il 7 settembre 1968. Risiede dal 2001 a Bocca di Magra, frazione di Ameglia, in provincia di La Spezia. Figlio di un albergatore, ha compiuto i suoi studi alla facoltà di Scienze ...

Giovanni Toti è ai domiciliari, con l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari a doveri d’ufficio, nonché di corruzione elettorale, nell’inchiesta che questa mattina ha portato la procura di Genova ad eseguire ...

Matteo Cozzani, ex sindaco di Portovenere e capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria giovanni toti, "agì su mandato ricevuto da giovanni toti durante la campagna elettorale del 2020, insieme ai fratelli Testa, rappresentanti della comunità riesina genovese". Lo scrive il gip

Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine degli Stati Generali dei commercialisti, rispondendo a una domanda sull'inchiesta che portato all'arresto del presidente della