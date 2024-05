Toti - Tajani | farà di tutto per dimostrare propria innocenza

(Di martedì 7 maggio 2024) Gorizia, 7 mag. (askanews) – “Sono garantista, per me una persona è colpevole soltanto quando è condannata in terzo grado di giudizio. Lo sono per le persone di area del centrodestra che possono essere coinvolte come per quelle di area del centrosinistra”. E’ la risposta che ha dato ai giornalisti, a Gorizia, il ministro degli Esteri e leader di Fi Antonio, sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presidente della Liguria,. “Sono convinto chediperla, l’estraneità alle accuse che lo riguardano. Voglio essere ottimista e fiducioso per lui” ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

