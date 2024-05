Tor Bella Monca - al via la riqualificazione dei seminterrati delle case popolari

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio- Nelle prime ore di questa mattina oltre 60 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con l’Unitá SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e i Gruppi Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VI Torri, sono intervenuti in via dell’Archeologia, per dare avvio alle operazioni finalizzate alla bonifica edegli spazi posti sotto il complesso didi proprietà di Roma Capitale, trasformati negli anni in veri e propri box abusivi, in molti casi adibiti a luogo di abbandono di carcasse di veicoli di ogni tipo, tra cui alcuni rubati, biciclette e altri rifiuti o materiali di risulta, che verranno conferiti in discarica con l’intervento sul posto di mezzi AMA. Gli agenti della Polizia Locale stanno eseguendo capillari verifiche su ciascuno dei box con accertamenti che, oggi, riguarderanno i primi 200 ...