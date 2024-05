Tor Bella Monca – Recuperati 15 locali occupati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Prosegue il lavoro di Ater Roma per il ripristino della legalità nei quartieri periferici della Capitale. Nella mattinata odierna Ater Roma, in collaborazione con le forze dell’ordine e con il Municipio VI, ha portato a termine un intervento di sgombero di circa 15abusivamente e in stato di abbandono nel quartiere di TorMonaca, in via San Biagio Platani. Idall’azienda saranno destinati ad essere assegnati con bando pubblico per nuove attività commerciali e associazioni culturali con lo scopo di ridare vita e valorizzare il quartiere e contestualmente garantire maggior sicurezza agli abitanti”. È quanto fa sapere Ater Roma. “L’intervento messo a punto questa mattina – si legge – rientra in un piano più ampio portato avanti dall’azienda negli ultimi mesi per ...