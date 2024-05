Giro d' Italia 2024 - tappa 5 | Thomas vince a sorpresa a Lucca Ordine d' arrivo e classifica

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio– La5 deld'porta la carovana da Genova adopo 178 chilometri e lo fa con una grande: per una volta la spunta la fuga e in particolare Benjamin, che beffa sia gli altri battistrada, tra cui un generosissimo Andrea Pietrobon, sia il gruppo, che sottovaluta il secondo guizzo di giornata anche per colpa della discutibile strategia dell'Alpecin-Deceuninck. La6, la Torre del Lago Puccini (Viareggio)-Rapolano Terme di 180 km, proporrà 2 GPM di quarta categoria ma anche i tanto temuti tratti in sterrato che potrebbero rendere ben più insidiosa una frazione che dal punto di vista altimetrico si preannuncia già mossa nella parte conclusiva. La cronaca ...

Giro d’Italia, tutti pazzi per Tadej in rosa. E a Genova diventa “Pogaccia”, un po’ Pogacar e un po’ focaccia - giro d’Italia, tutti pazzi per Tadej in rosa. E a Genova diventa “Pogaccia”, un po’ Pogacar e un po’ focaccia - Entusiasmo in piazza della Vittoria alla partenza per la tappa diretta a Lucca. Lo sloveno diventa idolo anche tra i bambini che al via lo hanno ribattezzato ...

Diretta Giro d'Italia 2024, la 5a tappa Genova-Lucca: nuova caduta, coinvolto Martinez! Velocisti pronti, Pogacar in agguato - Diretta giro d'Italia 2024, la 5a tappa Genova-Lucca: nuova caduta, coinvolto Martinez! Velocisti pronti, Pogacar in agguato - In tempo reale la 5° tappa del giro d'Italia 2024 che porta la carovana da Genova a Lucca, dalla Liguria alla Toscana: si parte oggi mercoledì 8 maggio alle 12:30 circa ...

Giro d'Italia: Benjamin Thomas sorprende i velocisti nella 5a tappa, 3° posto per Andrea Pietrobon - giro d'Italia: Benjamin Thomas sorprende i velocisti nella 5a tappa, 3° posto per Andrea Pietrobon - CICLISMO Il francese si è imposto in uno sprint ristretto davanti al danese Michael Valgren e all'azzurro del Team Polti-Kometa Prima parte molto scoppiettante con Lewis Askey (Groupama – FDJ), Mattia ...