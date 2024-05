TFA sostegno IX ciclo - preselettive infanzia e primaria 7 e 8 maggio | ecco dove sono state annullate e i candidati tutti ammessi alla prova scritta

La prova scritta per l’accesso al corso del TFA sostegno IX ciclo consiste in domande a risposta aperta, di lunghezza variabile in base alle indicazioni dei singoli Atenei. Oltre a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua, la prova verte sulle stesse tematiche del ... Continua a leggere>>

TFA sostegno IX ciclo : bisogna attendere la conclusione della presentazione delle domande per capire due passaggi importanti del corso di specializzazione per l'anno accademico 2023/24. La prima è relativa alla riserva del 35% dei posti, la seconda riguarda la possibilità che il test preselettivo ... Continua a leggere>>

TFA sostegno IX ciclo anno accademico 2023/24: Alcune Università hanno già annullato le prove preselettive per tutti i gradi (o solo per alcuni) e stabilito le DATE per la prova scritta. ecco i calendari già pubblicati, Ateneo per Ateneo. L'articolo TFA sostegno IX ciclo, ecco le DATE della prova ... Continua a leggere>>