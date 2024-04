Tchoukball | Ferrara Monkeys in terra toscana Due successi per proseguire la marcia playoff

(Di giovedì 11 aprile 2024) Domenica è andata in scena l’ottava giornata del campionato didi Serie A. Trasferta inper i, più precisamente ad Empoli, per affrontare i White Wallers Empoli e Lendinara Celtics. Primo impegno di giornata tra White Wallers Empoli e: fin dai primi minuti i ferraresi prendono il largo imponendo il proprio ritmo di gioco, seppur con una formazione rimaneggiata a causa di qualche assenza. La partita scorre tranquilla, finendo con il punteggio di 42-68. Nel secondo appuntamento di giornata iaffrontano i Lendinara Celtics: la partita segue la stessa trama della precedente, terminando il primo periodo con lo stesso identico risultato, garantendo un buon margine per sperimentare formazioni ...

Tchoukball European Silver Cup: i Saronno Castor conquistano l’Europa, trionfo nel torneo oltralpe - SARONNO - Plateau d’Hauteville, Francia, più o meno a metà strada tra Lione e Ginevra. Cinque nazioni, dodici squadre e tre giorni di fuoco per decretare ...ilsaronno

Tchoukball. Argento esaltante in Polonia per i Ferrara Monkeys, nella European Cup - A Zory, i Monkeys difendono il titolo alla European Winners’ Cup nonostante non al top. Vincono tutte le partite e trionfano in finale contro Rovello Sgavisc. Prossimo impegno il 7 aprile in campionat ...msn