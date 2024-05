Supplica alla Madonna di Pompei - perché è in trend su Google?

Il Beato Bartolo Longo compose la Supplica in onore della Beata Vergine Maria che siamo tutti invitati a recita re alle ore 12, oggi 8 maggio , così come la prima domenica di ottobre. “Catena dolce che ci rannodi a Dio”, così Longo definì quel ...

Germania, rabbia per il ‘caro-kebab’: il piatto turco arriva a costare fino a 10 euro, si pensa al prezzo calmierato | VIDEO - Germania, rabbia per il ‘caro-kebab’: il piatto turco arriva a costare fino a 10 euro, si pensa al prezzo calmierato | VIDEO - Fino a 10 euro per mangiare un kebab in Germania ma fino a due anni fa costava solo 4 euro. In tanti protestano contro l’aumento del prezzo del piatto tipico turco e ora si pensa di introdurre un ...

Il Papa insiste: la pace è possibile - Il Papa insiste: la pace è possibile - Il richiamo a margine della catechesi sulla speranza che è la risposta del credente alle domande sul senso della vita. Attenti a non cadere «in cattive nostalgie e malinconie» ...

Papa Francesco: “Dio perdona tutto, perdona sempre” - Papa Francesco: “Dio perdona tutto, perdona sempre” - “Se credi nella risurrezione di Cristo, allora sai con certezza che nessuna sconfitta e nessuna morte è per sempre. Ma se non credi nella risurrezione di Cristo, allora tutto diventa vuoto, perfino la ...