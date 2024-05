Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei | si recita oggi 8 maggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Beato Bartolo Longo compose lain onore della Beata Vergine Maria che siamo tutti invitati are alle ore 12,, così come la prima domenica di ottobre. “Catena dolce che ci rannodi a Dio”, così Longo definì quelche salvò e salva ancora tantissime persone, convertendole, guarendole da mali ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Papa prega la Madonna di Lujan e ricorda la Supplica alla Madonna di Pompei - Il Papa prega la Madonna di Lujan e ricorda la supplica alla Madonna di Pompei - "oggi nella mia patria in Argentina si celebra la solennità della Madonna di Lujan, la cui imamgine è qui presente. Preghiamo per l'Argentina pechè il Signore la aiuti nel suo cammino".

Televisione: Tv2000, stamattina in diretta da Pompei la messa e la supplica presiedute da mons. Giuseppe Favale - Televisione: Tv2000, stamattina in diretta da Pompei la messa e la supplica presiedute da mons. Giuseppe Favale - Tv2000 oggi, mercoledì 8 maggio, dalle ore 10.30, in diretta dal pontificio santuario di Pompei, trasmette la messa e la supplica alla Madonna di Pompei presiedute da mons. Giuseppe Favale, vescovo di ...

Supplica alla Madonna di Pompei, oggi 8 maggio: testo e dove seguirla - supplica alla Madonna di Pompei, oggi 8 maggio: testo e dove seguirla - Inserito da (Admin), mercoledì 8 maggio 2024 08:19:35 La supplica alla Madonna di Pompei viene recitata due volte all'anno: l'8 maggio, giorno dell'apparizione dell'arcangelo San Michele al Monte ...