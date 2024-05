Supplenze 2024 | scuole ricercano docenti Ecco gli INTERPELLI

(Di lunedì 6 maggio 2024) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

I Percorsi abilitanti per docenti potranno partire a breve. Infatti nei giorni scorsi sono stati pubblicati i decreti attuativi dal MUR. L'articolo Percorsi abilitanti 30 CFU: docenti con 3 anni di servizio devono svolgere solo 9CFU di tirocinio ...

Pubblicato sul sito InPA il bando di Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per le scuole con lingua d’insegnamento slovena , ai ...

L'estate, con il suo sole e il mare, è un momento di gioia per molti. Ma per i genitori che lavorano, può trasformarsi in un incubo logistico di tre mesi. Trovare una soluzione per i figli, con costi dei campi estivi alle stelle e nonni non sempre ...

Career day a Roma Tre domani per Economia Aziedale - Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università Roma Tre ha organizzato un CaR3er Day come occasione di dialogo tra mondo produttivo e studenti prossimi a rappresentare la forza produttiva del P ...

Spiare i porcellini di terra per capire se il suolo è inquinato - "Sono crostacei e hanno bisogno di molta umidità. In condizioni normali li troviamo tutti aggregati, letteralmente uno sopra l'altro", ci spiega Sara Villa, docente di Ecologia presso l'Università ...

Concorso suppletivo, docenti a rischio licenziamento: "Da Valditara solo promesse" - Rischiano il licenziamento i docenti di ruolo che hanno sostenuto la prova di concorso in un data suppletiva, istituita perché l'emergenza Covid aveva impedito loro di partecipare. Come ricostruito da ...