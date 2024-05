Strage di Ustica - i pm | I manager di Itavia hanno distratto i risarcimenti

Ustica, ripianano debiti con i soldi dei risarcimenti per la strage: sequestrati 130 milioni di euro e indagati due ex amministratori compagnia aerea - ustica, ripianano debiti con i soldi dei risarcimenti per la strage: sequestrati 130 milioni di euro e indagati due ex amministratori compagnia aerea - Due ex componenti del consiglio di amministrazione della compagnia aerea del Dc-9, l'aereo del caso ustica, avrebbero coperto i loro debiti contratti per acquisire la società col patrimonio derivante ...

Itavia, sequestro preventivo di 130 milioni - Itavia, sequestro preventivo di 130 milioni - a seguito delle vicende giudiziarie correlate alla strage di ustica del 1980 in particolare deliberando due operazioni di finanziamento pregiudizievoli del patrimonio sociale, una da 130 milioni di ...

Strage di Ustica, azzerati i risarcimenti: sequestrati 130 milioni di euro a Itavia - strage di ustica, azzerati i risarcimenti: sequestrati 130 milioni di euro a Itavia - Leggi su Sky TG24 l'articolo strage di ustica, azzerati i risarcimenti: sequestrati 130 milioni di euro a Itavia ...